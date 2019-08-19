مصر | عاجل.. بلاغ يطالب بالقبض على والدي الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بلاغ يطالب بالقبض على والدي الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، في بلاغ قدم إلى المستشار النائب العام، قيد تحت رقم 10898 لسنة 2019 عرائض النائب العام، والدي الإرهابي عبدالرحمن خالد منفذ جريمة معهد الأورام بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة وطالب بمحاكمتهما عن تلك الجريمة الإرهابية.

وذكر محمود في بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ والد الإرهابي عبدالرحمن ووالدته هما من حرضاه على ارتكاب تلك الجريمة والتي أسفرت عن سقوط شهداء ومصابيين وأنهما ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية.

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واستند محمود في بلاغه للفيديو الذي تم تداوله والذي يظهر الإرهابي مفجر معهد الأورام وهو يودع أسرته المنتمية للجماعة الإرهابية بحديقة الأزهر قبل ارتكابه لجريمته الإرهابية بلحظات، مضيفا أن والد الإرهابي هو وزوجته يعدان من الكوادر الفاعلة في الجماعة الإرهابية وأنهما المحرض الرئيسي للإرهابي على ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء، واصفا إياهم بالعائلة الإرهابية التي تمثل سرطان في المجتمع المصري يجب استئصاله.

وطالب، بتطبيق مواد الاتهام 40 ، 171 ، 172 ، 176 من قانون العقوبات المصري.

وفي ختام بلاغه طالب محمود، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكلا من والدي الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام، ووضع اسمهما على قائمة الممنوعيين من السفر، وإحالتهما إلى محاكمة جنائية عاجلة.