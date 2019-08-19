مصر | تأجيل محاكمة 15 متهما بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لـ18 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 15 متهما بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لـ18 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم يطره، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" وذلك لجلسة 18 سبتمبر وأخطرت المحكمة نقابة المحامين بندب المحامي صاحب الدور لحضوره مع أي متهم ليس لديه محاميا للدفاع عنه.

وكانت المحكمة قررت تأجيل جلسة محاكمة المتهمين لجلسة اليوم لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولي.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.