مصر | القبض على خليجي بحوزته 17 كيلو من مخدر الآيس بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على خليجي بحوزته 17 كيلو من مخدر الآيس بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط قائد سيارة وبصحبته أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت 17 كيلوجراما، وهاتفي محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأقر بعدم علم قائد السيارة بحيازتهما للمواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.