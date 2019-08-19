مصر | مصدر: تحديد هوية المتهمين بسرقة شقة صاحب شركة سياحة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: تحديد هوية المتهمين بسرقة شقة صاحب شركة سياحة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأنه تم تحديد هوية المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة صاحب شركة سياحة، بنطاق قسم شرطة الجيزة، وجار إعداد عدة مأموريات لضبطهما.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من صاحب شركة سياحة، بإكتشافه سرقة مبلغ مالي من شقته بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من القسم لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبفحص كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات بعد الإستعانة بالمصادر السرية، تم تحديد هوية المتهمين، وجار إعداد عدة مأموريات لضبطهما، بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

