مصر | حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 655 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وضبط مالك منفذ غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لحيازته 550 كيلو جرام مقطعات لحوم معبأة داخل عبوات بدون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وضبط صاحب محل لتجارة الجملة بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 7.060 طن سكر معبأة داخل عبوات بها نقص في الأوزان، بمقدار 35 جرام في العبوة الواحدة زنة واحد كليو جرام، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت الحملة 860 قضية تموينية متنوعة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.