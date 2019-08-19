شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مصر للطيران تُسيّر أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُسيّر شركة مصر للطيران، غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أنها ستُسيّر 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6300 حاجٍ بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاجٍ، من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي.

وأضافت أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3900 حاجٍ؛ من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس، وتضامن الدقهلية والقليوبية الشرقية والقاهرة ودمياط والوادي الجديد، وجمعية المحاربين القدماء، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.