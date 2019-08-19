شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ قنا يضعان أول حجر أساس لمنطقة لوجستية بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، حجر الأساس لإنشاء أول منطقة تجارية ولوجستية على مستوى الصعيد، في قرية الترامسة بمحافظة قنا، على مساحة 15.5 فدان بنظام حق الإدارة والانتفاع، لمدة 50 عامًا لصالح الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع.

Advertisements

وقال «المصيلحي» إن قطاع التجارة الداخلية من أهم عناصر الاقتصاد المصري بث أصبح يمثل ما يقرب من 18% من إجمالي الدخل القومي، مؤكدًا أنها من أكبر القطاعات التي توفر فرص عمل، نظرًا لقلة الاعتماد على الماكينات في العمل، مشيرًا أنه تم رفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء مما أدى إلى تقليل الفاقد.

وذكر أن البنية الأساسية للتجارة الداخلية كانت معدومة خلال الفترات السابقة ويتم حاليا الاهتمام وتوفير البنية لها، موضحًا أن الوزارة تقوم حاليا لتوفير المناطق اللوجستية، التي ستؤدى إلى توفير 15% من فاقد المنتجات أثناء عملية النقل وتقليل تكاليف النقل.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة حضارية في أسواق الجملة، وذلك من خلال التنسيق مع أكبر الشركات الفرنسية لإدارة الأسواق الفرنسية، موضحًا أنه سيتم خلال شهر سبتمبر القادم الإعلان عن نتائج الدراسات والاحتياجات الخاصة بالسوق، مقدمًا الشكر لرئيس لجمهورية لدعم الوزارة في اعتماد المخطط الخاص بتنمية التجارة الداخلية.