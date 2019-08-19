شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: القبض على 25 متهمًا في «مشاجرة العياط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 25 متهما من أطراف مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالعياط، أسفر عنها مقتل 2، وإصابة 8، وذلك خلال حملة أمنية مُكبرة، أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إنه «استمرارا لجهود الوزارة في مكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيفاً لجهود أجهزة البحث الجنائي بالجيزة لتحديد وضبط مرتكبي واقعة مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين أفراد عائلتين بقرية جرزا في العياط لخلافات الجيرة، والتي أسفرت عن مقتل 2 من العائلة الأولى إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة، فقد أسفرت الجهود عن تحديد أفراد العائلتين المشاركين في الواقعة، 23 متهما من «الطرف الأول»، و8 متهمين من «الطرف الثاني».

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وأضاف البيان أنه «عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق بين اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وإدارة البحث الجنائى بالجيزة وقطاع الأمن المركزى، تم استهدافهم بحملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 25 متهما من أفراد العائلتين وبحوزتهم 4 بنادق آلية وكمية من الطلقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين».

أكدت تحريات اللواء محمود السبيلى، مدير مباحث الجيزة، أن المشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب خلافات سابقة، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر إصابة 8 أشخاص من العائلتين، ووفاة اثنين هما: «عادل. ع»، 35 عامًا، عامل، مصابا بطلق نارى بالظهر اخترق الصدر، و«خالد. م»، 43 عامًا، مصابا بطلق نارى في الظهر خرج من أسفل الإبط، تم نقل جثتيهما إلى مستشفى العياط المركزى.

وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا على مداخل ومخارج القرية، تحسبًا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين. وكشفت التحريات أن الخصومة الثأرية بين العائلتين منذ قرابة 7 سنوات، سقط خلال المشاجرات بينهما 4 قتلى من العائلتين، ثم تدخل العقلاء وعقدوا جلسة صلح بينهما، إلا أن الاشتباكات تجددت مرة أخرى منذ عدة أيام أثناء عملهما بمنطقة الطالبية، أصيب خلالها أحد أفراد العائلتين، الأمر الذي دفع العائلتين إلى التربص لبعضهما البعض حتى نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية، والتي أسفرت عن مقتل شخصين ليرتفع عدد الضحايا بينهما إلى 6 واحتراق منزل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق