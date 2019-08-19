شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تجري كشفًا طبيًا للمواطنين بالمجان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت وزارة الداخلية مشاركتها في المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. وقام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسؤولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ«العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية»، بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. واستقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة 100حالة، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

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