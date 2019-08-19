شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنقل مسنًا وزوجته من منزلهما بالغربية لاستخراج «جواز سفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الاثنين، في التسهيل والتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة، والراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الإعاقة، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

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وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية باستقبال عدد كبير من كبار السن وذوي الإعاقة والمرضى وغير القادرين على الحركة، بمقار أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

كما تلقت مديرية أمن الغربية التماس من أحد المواطنين «مسن»، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، والذي يرغب في استخراج جواز سفر له وحرمه (مُسنة) وصعوبة وصولهما إلى مكتب الجوازات لظروفهما الصحية.

تم تكليف إدارة حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي للانتقال إلى مسكنهما واصطحابهما إلى مكتب جوازات المحلة الكبرى، وسرعة إنهاء إجراءات استخراج الجوازات، وتم إنهاء إجراء استخراج جوازي السفر.