شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 95 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، الاثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 95 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019- 2020.

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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وتابع: «يمكن للطلاب إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء السيت 31 أغسطس الجاري، وأنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية».

وأضاف أن «الكليات الجديدة تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030».