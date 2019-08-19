شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة «التضامن» يزور حجاج الجمعيات: «بدء العودة 20 أغسطس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، الإثنين، بزيارات تفقدية لضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية بالفنادق في الأراضي المقدسة، للاطمئنان عليهم، والتأكد من توافر الخدمات لهم، حيث تبادل الحديث مع الحجيج للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وعدم وجود أى مشكلات وانتظام عمليات التفويج إلى أرض الوطن أو للمدينة المنورة.

وقال «عبد الموجود»، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تفويج ١٣٣٨ حاجًا من مطاري المدينة وجدة إلى القاهرة في 20 أغسطس، حيث ستفوج المدينة ٨٢٤ حاجًا إلى أرض الوطن، بينما سيتم تفويج ٥١٤ حاجًا من مكة المكرمة إلى أرض الوطن، كما سيتم تفويج ٨٥٨ حاجًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

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ويتابع رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي الحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية، والتأكد من تلقيها كافة الخدمات، وأن حالات الغسيل الكلوي تغسل بانتظام.

وتستمر بعثة حج التضامن الاجتماعي في الاحتفال بحجيجها، الذين أتم الله عليهم نعمته بالحج وشرفهم به، حيث أقامت البعثة عددا من الاحتفاليات لتوديع ضيوف الرحمن العائدين إلى أرض الوطن، فقامت بعثات محافظات الجيزة والدقهلية وبورسعيد والغربية والفيوم احتفاليات شهدها رؤساء البعثات والمشرفون والحجيج ضيوف الرحمن، وتوجت هذه الاحتفالات بعدد من التورتات.

وعلى الجانب الآخر، تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في استكمال منظومة الخدمات والرعاية المقدمة لحجيج الجمعيات الأهلية.

وقالت ميرفت فهمى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، إنه تم استقبال حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة السويس، والذين عادوا إلى أرض الوطن بسلامة الله، الأحد الماضي، حيث كان في استقبالهم بمطار القاهرة وفد من المديرية، برئاسة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي قدمت للضيوف الرحمن التهنئة، متمنية لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، وقد تم توفير حافلات مكيفة لنقل الحجيج من المطار إلى السويس، كما قام مشرفو الحج بالمديرية بمساعدة الحجيج في إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.