شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الثلاثاء معتدل شمالًا شديد الحرارة جنوبًا.. والقاهرة 35 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيف ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمي على القاهرة «25- 35»، والإسكندرية «26- 31»، وقنا «25– 39»، والأقصر «27– 40»، وأسوان «28– 41».