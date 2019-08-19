14 سيارة إطفاء تواجه نيران مصنع بلاستيك في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان: دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية؛ لموقع حريق هائل بمصنع بلاستيك في 6 أكتوبر، اليوم الإثنين. ووجه اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسرعة انتقال 14 سيارة إطفاء بمشاركة وحدة إطفاء أكتوبر. ويعكف رجال الحماية المدنية على محاصرة ألسنة النيران، وحصر الحريق في مساحة صغيرة لتقليل حجم الخسائر وإخماد الحريق دون إصابات. بدوره، وجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة بسرعة انتقال القيادات الميدانية إلى موقع الحريق لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

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