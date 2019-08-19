حريق هائل في مصنع بلاستيك بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان: اندلع حريق هائل بمصنع مواد بلاستيكية في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الإثنين. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية الثالثة. انتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة؛ للسيطرة على الحريق.

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