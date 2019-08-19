ضبط 15 طن مخللات فاسدة داخل مصنع في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، اليوم الاثنين، من ضبط 15 طن ملح ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع غير مرخص بمنطقة الجيزة.

تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، أكدت عن قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" -مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي (ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، مادة الصودا الكاوية تستخدم في عملية تسوية المخللات)، وإعادة طرحها بالأسواق مسبباً أضراراً جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات واستهداف المصنع، بالتنسيق مع مفتش الأغذية، أمكن من ضبط مالك المصنع، وعثر بداخله على (15طن و210 كيلو جرام ملح، ومخللات مختلفة الأنواع بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.