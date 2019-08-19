بعد مقتل شخصين.. "الداخلية" تضبط 25 متهمًا من أطراف مشاجرة بين عائلتين بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، خلال حملة أمنية مكبرة، من ضبط 25 متهماً من أطراف مشاجرة بين عائلتين بالعياط؛ نتج عنها مقتل اثنين إثر إطلاق أعيرة نارية.
أسفرت الجهود عن تحديد أفراد العائلتين المشاركين في الواقعة؛ 23 متهما من "الطرف الأول"، و8 متهمين من "الطرف الثاني".
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، وقطاع الأمن المركزي تم استهدافهم بحملة مُكبرة، أسفرت عن ضبط 25 متهم من أفراد العائلتين وبحوزتهم 4 بنادق آلية وكمية من الطلقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين، وذلك في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط الخارجين على القانون، والقائمين بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين.
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