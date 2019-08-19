ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لاتهامهم بالاتجار في "البانجو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علا عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو بقصد الاتجار فيه.

كانت قوات الأمن تمكنت من ضبط (عاطلين -لهما معلومات جنائية مسجلة -مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهما، متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزتهما على (60 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، فرد خرطوش، وطلقة خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي).

كما تم ضبط متهما آخر، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (750 جرام لنبات البانجو المخدر –مبلغ مالي -هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.