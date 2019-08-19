الصحة: الكشف على 69 ألف حاجٍ مصري في عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم الكشف على 69005 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج.

وأضاف مجاهد - في بيان اليوم الاثنين - أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية بمكة المكرمة و4684 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميًا؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جهته.. أشار الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج إلى دخول 235 حالة للمستشفيات السعودية بينما غادرت 156 حالة بعد تمام شفائها وما زالت هناك 79 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وقال قنديل: "إنه تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية بعدد 260 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي"، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي؛ لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا صباحًا ومساءً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها؛ للاطمئنان عليهم.

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وأكد المشرف العام على البعثة الطبية للحج عدم اكتشاف أية حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج؛ لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور عمرو قنديل، مساء أمس الأحد، سير العمل بعدد من العيادات للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين، لافتًا إلى أنه تم مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات.

وأشاد بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات، مؤكدًا توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، حيث أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة؛ لخدمة ضيوف الرحمن.

كما استمع قنديل إلى آراء المترددين على العيادات؛ لمعرفة رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث أشادوا بالخدمات الصحية التي تقدمها لهم البعثة الطبية.​