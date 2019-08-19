"تبدأ من 2 جنيه".. معهد البساتين يكشف عن بذور جديدة للطماطم والخضروات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمد جبر، مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بمحطة "قها"، مشيرًا إلى أن المشروع أعاد الحياة مرة أخرى لإنتاج هجين 9 أصناف توقفت نهائيًا.

وأضاف "جبر"، لمصراوي، الاثنين: "في سبتمبر المقبل نطرح تقاوي 35 صنفًا من الخضر المميزة"، لافتًا إلى أن سعر البذرة يتراوح بين جنيهين حتى 5 جنيهات.

Advertisements

ونوه مدير معهد بحوث البساتين، إلى الانتهاء من إنتاج الأصناف الصيفية، ويجرى الاستعداد حاليا لتجهيز أصناف الموسم الشتوي، موضحًا أن المعهد استعان بـ65 باحثًا ومتخصصًا في مجال الهجين.

وأشار إلى أن عملية استنباط الأصناف الجديدة مكلفة للغاية وقد تصل إلى 5 ملايين جنيه، كما أن كيلو التقاوي الواحد يحتوي على 30 ألف بذرة.

وقال: "المعهد استنبط صنفين من الطماطم وصنفًا من الخيار بجودة أعلى مما يتم استيراده من الخارج، كما أن توفير التقاوي يحد من ارتفاع الأسعار ويضمن موسمًا زراعيًا ناجحًا".