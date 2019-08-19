إحباط تهريب عقاقير مخدرة داخل أحذية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة، أخفاها راكب مصري داخل أحذية في حقائبه لدى عودته من إيطاليا.
وحسب بيان، اليوم الاثنين، اشتبهت السلطات أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة الإيطالية القادمة من ميلانو، في راكب مصري الجنسية، وبتشكيل لجنة جمركية، تبين وجود 15 علبة من عقار الكونتيرمال المخدر و100 قرص من عقار الكونترمال المخدر 200 ملي مخبأة بين طيات الملابس والأحذية داخل حقائبه.
وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.
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