بالخطوات.. كيف تحسب استهلاكك في العدادات مسبوقة الدفع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

انتشرت أنباء ومعلومات غير صحيحة خلال الآونة الأخيرة بشأن طريقة حساب الاستهلاك داخل العدادات مسبقة الدفع وأنها تبدأ من الشريحة الثالثة مباشرة، وهو ما يتنافى بشكل كامل مع الحقيقة.

وأوضح مصدر بوزارة الكهرباء، لمصراوي، أن ما تم تداوله من أنباء حول منظومة حساب الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع أو الكودية، غير صحيح.

وحدد المصدر، مجموعة من الأسباب، كالتالي:

- يوجد داخل أي عداد مسبق الدفع حدود للشرائح السبع المختلفة وقيمة كل شريحة.

- يقوم العداد بالعمليات الحسابية دون أي تدخل العنصر البشري في ذلك وتتم المحاسبة بناء على الشريحة الحالية وشدة التيار المستخدمة.

- كلما زاد عدد الكيلو وات المستخدم خلال الشهر كلما تغيرت الشريحة إلى شريحة أعلى في المحاسبة إلى أن يصل إلى الشريحة السابعه نتيجة تخطيه الـ1000 كيلو خلال نفس الشهر وهي أعلى شريحة وغير مدعومة.

- في حالة تخطي المشترك الشريحة السابعة خلال أوائل الشهر أو منتصفه لا يتم الرجوع إلى الشريحة الأولى إلا في بداية أول يوم من الشهر الجديد.

حساب شرائح المحاسبة داخل العدادات مسبوقة الدفع:

أولًا.. النشاط المنزلي للشقق والفيلات ويتكون من 7 شرائح على النحو التالي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 30 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 40 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات بسعر 50 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 82 قرشًا.

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- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 100 قرش.

- الشريحة السادسة من651 إلى 1000 كيلو وات بسعر 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة تزيد عن 1000 كيلو وات بسعر 145 قرشًا.

مقابل خدمة العملاء

يتم خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر وذلك وفقًا لآخر شريحة لدى المشترك وهي على النحو التالي:

- الشريحة الأولى 1 جنيه.

- الشريحة الثانية 2 جنيه.

- الشريحة الثالثة 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة 11 جنيهًا.

- الشريحة الخامسة 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة 25 جنيهًا.

- الشريحة السابعة 40 جنيهًا.

وفي حالة عدم الاستهلاك (العداد مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.