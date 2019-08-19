مصر | 14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي شب بمصنع مواد بلاستيكية بمدينة 6 أكتوبر.

وكان انتقل اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، لموقع نشوب حريق بمصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية، للمشاركة ومتابعة عمليات السيطرة على الحريق، قبل وقوع خسائر بشرية.

واندلع منذ قليل حريق هائل في مصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجار السيطرة على الحريق.

وتلقى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.