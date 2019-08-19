مصر | بالأسماء.. المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 15 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام في قضية "المقاومة الشعبية بكرداسة"، كما قضت بمعاقبة 41 متهمًا بالمؤبد من بينهم 13 متهم حضوري و 28 غيابيًا.

وقضت المحكمة بحبس متهم حدث 3 سنوات، و انقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم لوفاته، و 7 متهمين بالسجن المشدد15 سنة، و براءة 14 متهم.

وشمل الحكم الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة بمعاقبة كل من أحمد عبد الرحمن و محمد عبد اللطيف السيد رفاعي و محمد صلا سعيد و إسلام كمال أبو الفتوح و إسلام محمود عبد الفتاح و فايز زكي بالإعدام شنقًا عما أسند إلى كل منهم.

معاقبة كل من وليد أحمد رجب و أحمد حسين و أحمد حنفي و أمجد علي و أحمد السيد و هيثم فتحي و أشرف طه محمد أبو حواظل و بلال جمال شعيب علي و ماهر جميل عبد العظيم و علاء ربيع محمد علي المليجي و السيد حامد الجمل و وجدي سيد أحمد و يوسف إراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

وقضت عبد الحميد محمد محمدي و محمد حسن و خالد ذكريا و فهد العقباوي و أحمد محمد زكي و أحمد محمد حمزة يحيى و محمود ناصر بالسجن المشدد 15 سنة لما أسند إليهم.

وقضت بحبس المتهم الطفل أحمد محمد رجب لمدة 3 سنوات عما أسند اليه، و ببراءة كل من أحمد حمدي و هيثم يحيى علي عمر و أحمد رفعت أحمد موسى و اشرف سعد حسين و عماد أشرف ناصر و سعد طه الشيمي و رشاد سالم و عمرو أشرف رزق عبد العال و مصطفى سعيد عبد السلام و أحمد صالح و صلاح محمد البدوي و محمد نجاح مبروك السيد و عبد اللطيف الصاوي و طه أحمد عبد الفتاح مطرة عما أسند اليهم.

وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم إبراهيم رزق حافظ بوفاته لرحمة الله

و وشمل الحكم غيابيًا بمعاقبة كل من أشرف إدريس عطية و محمود إدريس و علام السيد علام و أشرف أحمد رجب و محمد نصر الدين فرج الغزلاني و عاطف شحاتة عبد العال و إيهاب أحمد السيد و أحمد عبد الفتاح عبد الله و وائل عبد المجسن خليف و يسف عبد الفتاح و هيثم مجدي حنفي شحوت و سعيد عبد العزيز جعفر و أحمد الخشدي و عبد النبي الجارحي و محمد عياد علي و علي عياد علي شنن و عصام يحيى و عبد الرحمن السيد القصاص و محمد علي الرشيدي و محمد جمال السيد و عثمان عبد الفتاح و خالد مصطفى علي القناوي و سعيد السيد حماد و مصطفى الشيخ و أحمد صوابي و محمد جمال و على أسامة و أمير إبراهيم عبد الله بالسجن المؤبد لكل منهم ومصادرة المضبوطات و ألزمت المحكوم عليهم عدا الطفل بالمصاريف .

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صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا .

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.

وأسندت المتهمين إلى أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتاسيس و ادارة و اخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسه " علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل احكام الدستور و القانون و منع مؤسساتالدوله من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعه

و قام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا و آخر متوفى و اخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم

و قام المتهمون التاسع و العاشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه و أطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق

و قام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 و اخر مجهول المجنى عليه صلاحالدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادرابأطلاق النار عليه

و قام المتهمين العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و الاربعين والسادس و الستين في16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار و الترصد من اجل الانتقام منه و قاما بحيازه أسلحه ناريهو ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه و اطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما ادي الي مقتله

و قام المتهمون بحيازة اسلحه ناريه مشخشنه بنادق اليه سريعه الطلقات مما لا يجوز ترخيصها و ذخائر و بنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعه "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".

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