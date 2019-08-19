مصر | مدير الحماية المدنية ينتقل إلى موقع نشوب حريق بمصنع مواد بلاستيكية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الحماية المدنية ينتقل إلى موقع نشوب حريق بمصنع مواد بلاستيكية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، لموقع نشوب حريق بمصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية، للمشاركة ومتابعة عمليات السيطرة على الحريق، قبل وقوع خسائر بشرية.

واندلع منذ قليل حريق هائل في مصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجار السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.