مصر | "400 ألف جنيه".. "كسر الباب" كلمة السر في سرقة شقة سكنية بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "400 ألف جنيه".. "كسر الباب" كلمة السر في سرقة شقة سكنية بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها وجود كسر بباب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالي (400 ألف جنيه) من داخلها.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة إلى قيام الجناة باستقلال سيارة أجرة "تاكسي" أمكن تحديد السيارة وباستدعاء قائدها قرر بقيام المتهمين باستقلال السيارة صحبته بقصد توصيلهما لمنطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة "عاطلين-سبق اتهام أحدهما في قضيتين "إحداهما "سرقة مسكن" ومقيمان بمحافظة الإسكندرية".



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما ( 392 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

