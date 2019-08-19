مصر | مصنوع بـ"ملح السياحات".. إحباط ترويج 15 طن مخللات فاسدة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصنوع بـ"ملح السياحات".. إحباط ترويج 15 طن مخللات فاسدة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة ترويج أكثر من 15 طن ملح ومخللات غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة عن قيام شخص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، بإستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي، ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، مادة الصودا الكاوية تستخدم فى عملية تسوية المخللات، وإعادة طرحها بالأسواق مسببًا أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع بالتنسيق مع مفتشى الأغذية وأمكن ضبط المذكور وعثر بداخل المصنع على 15طن و210 كيلو جرام ملح ومخللات مختلفة الأنواع بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.