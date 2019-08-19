مصر | "الحقوني يا ناس".. استغاثة تنقذ صاحب سيارة من السرقة بالإكراه في الأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحقوني يا ناس".. استغاثة تنقذ صاحب سيارة من السرقة بالإكراه في الأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم الأزبكية، من ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء حال محاولتهما الاستيلاء على سيارة كرهًا عن قائدها لخلافات مالية بينهما.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من داخل إحدى السيارات باستبيان الأمر تمكنت القوة بمعاونة المواطنين من ضبط شخصين وبحوزتهما (عدد 2 سلاح أبيض "مطواة"- وورقة بداخلها كمية من مسحوق الشطة) حال استقلالهما سيارة "فان" وبصحبتهما قائد السيارة.

وبسؤال الأخير قرر بقيام المتهمين بالتواصل معه تليفونيًا وطلبا منه التقابل بمحل الضبط بدعوى توصيلهما بالسيارة قيادته، وفور وصولهما ارتاب في أمرهما فاستغاث بالمواطنين.



وبسؤال المتهمين قرر أحدهما بوجود خلافات مالية بين شقيقه ووالدة المجني عليه (على خلفية قيامها ببيع السيارة المشار إليها لشقيقه عقب شرائها من إحدى المعارض بنظام الأقساط) فخطط لاستدراجه والاستيلاء منه على السيارة قيادته كرهًا عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء لإجبار والدته على رد مبلغ مالي، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

