مصر | بعد قتل شخصين.. القبض على 25 متهما في مشاجرة العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قتل شخصين.. القبض على 25 متهما في مشاجرة العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل واقعة نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين أفراد عائلتين بقرية جرزا بدائرة مركز شرطة العياط لخلافات الجيرة، والناتج عنها وفاة إثنين من العائلة الأولى إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة.

وأسفرت الجهود عن تحديد أفراد العائلتين المشاركين في الواقعة 23 متهمًا من "الطرف الأول"، 8 متهمين من "الطرف الثاني".

وعقب تقنين الإجراءت، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن المركزى تم استهدافهم بحملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 25 متهمًا من أفراد العائلتين وبحوزتهم 4 بنادق آلية وكمية من الطلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.