أخبار مصر | وكيل "رياضة البرلمان" تهنئ ناشئي اليد بالفوز بكأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "رياضة البرلمان" تهنئ ناشئي اليد بالفوز بكأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة لمنتخب الناشئين الوطنى لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم.

وأكد "حسين" في بيان صحفى، اليوم الإثنين، إلى أن هؤلاء النجوم أسعدوا الشعب المصرى، بأدائهم الرجولى والبطولى المتميز والرائع، والذى ظهر عليه فريقنا الوطنى خلال منافسات هذه البطولة، حتى إحراز اللقب، وكذا الجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفنى.

وناشد "حسين" الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إقامة احتفالية كبرى داخل البرلمان لتكريم هؤلاء الأبطال الذين حققوا هذا اللقب الكبير، ورفعوا اسم وعلم مصر خفاقا فى المحافل الدولية لأول مرة فى التاريخ الرياضى المصرى، مؤكدا أن هذا الشباب الواعد سيكون له دوره وقدرته على تحقيق، وحصد المزيد من البطولات العالمية، والقارية خلال المرحلة القادمة.

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ودعا وكيل لجنة الشباب والرياضة، كافة الاتحادات الرياضية المصرية، أن تتخذ من اتحاد اليد القدوة فى التخطيط العلمى والالتزام للوصول إلى الهدف، بعيدا عن حسابات المجاملة والمحسوبية والمصالح الشخصية.

وفى السياق ذاته، وجه النائب محمود حسين، الدعوه إلى الإعلام الرياضى، بتسليط الضوء على تلك الألعاب، والاحتفاء بها، وبأبطالها الذين يرسمون الصورة المثلى للرياضيين المصريين أمام العالم.

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد لأول مرة بعد الفوز على المانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في مقدونيا.