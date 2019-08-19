أخبار مصر | رئيس البرلمان يهنئ منتخب مصر للناشئين بعد الفوز بكأس العالم لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يهنئ منتخب مصر للناشئين بعد الفوز بكأس العالم لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالأداء البطولي المتميز والروح الرياضية العالية التي ظهرت جلية في أداء منتخب مصر لكرة اليد للناشئين خلال بطولة كأس العالم، مثمنًا الجهد الرائع الذي بذله المنتخب، سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين، بما أسهم ليس فقط في إحراز اللقب، بل أيضًا في تقديم نموذج مشرف لشباب مصر الواعد بعزيمته وإصراره على تحقيق الهدف وحصد البطولات.

وقال عبد العال، إن النتائج المبهرة التي حققتها كرة اليد المصرية عالميًا، تؤكد بوضوح أن وراءها قيادات تدريبية واعية تنم عن اتخاذها الدارسة والتخطيط العلمي منهجًا، والتنظيم الدقيق والالتزام الصارم طريقًا، والعدالة الحقيقية بين الأندية واللاعبين ميزانًا، فكانت النتائج معبرة عن تلك المقدمات.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه لتتويج فريق الفراعنة بالبطولة الدولية، مؤكدًا علي يقينه الراسخ، بقدرات شباب مصر فهم نصف حاضرنا وكل مستقبلنا، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حصد المزيد من البطولات، لتظل راية مصر عالية خفاقة فى مختلف المحافل الرياضية الدولية والإقليمية.