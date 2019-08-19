أخبار مصر | حقيقة الفيديو المتداول عن تقصير الأطباء مع مريض وانقطاع الكهرباء بمستشفى الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة الفيديو المتداول عن تقصير الأطباء مع مريض وانقطاع الكهرباء بمستشفى الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "العقبي"، ان إدارة المستشفى قامت بمراجعة كاميرات المراقبة بعد انتشار الفيديو للوقوف على حقيقية الواقعة الأمر الذي كشف عن مفاجآت، حيث أوضحت الكاميرات أن بطل الفيديو الذي ظهر مع المريض في المقطع متهما إدارة المستشفى بالتقصير لم يكن موجود مع المريض منذ لحظة وصوله، ولم يكن شاهدا على ما تم من إجراءات اتخذها الأطباء مع المريض فور وصوله، بل ظهر الشاب في كاميرات الفيديو بعد انتهاء المريض من إجراء الأشعة أي في آخر نصف ساعة ولم يكو شاهدا على اي تقصير أو انجاز.
وأثناء فترة انتظار المريض لنقله لإحدى غرف الجراحة بعد الاطمئنان على حالته، انقطع التيار الكهربائي لمدة ربع ساعة، وفي هذه الفترة تم تصوير الفيديو.
وأضاف نائب مدير المستشفى، ان انقطاع الكهرباء بالمستشفى يكون انقطاع جزئي بمعني أن المستشفى عندما تتعرض لانقطاع مفاجئ في الكهرباء يتم تشغيل مولدات تلقائيا بعد ٣٠ ثانية، وتكون بكامل قوتها في الأقسام الخطرة مثل العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال، اما باقي الاقسام فيتم تخفيف قوة الكهرباء بها بحيث يتم تشغيل عدد محدود من اللمبات، فواضح جدا أن الغرفة لم تكن مظلمة بالكامل اثناء تصوير الفيديو.
ولفت إلى أن المريض وصل المستشفى ٨:٤٥ مساء وتم تصوير الفيديو في تمام ١١ مساء، وهذا ما يتنافي مع ما ذكر في الفيديو من ترك المريض بدون رعاية أكثر من ٥ ساعات، كما أن الأطقم الطبية ظلت متواجدة مع المريض منذ دخوله الطوارئ وحتى استقرار حالته.
وأكد نائب مدير المستشفى أنهم لا يحملون اهل المريض اي مسئولية عما حدث من نشر الفيديو وما سببه من آثار سلبية على سمعة المستشفى والاطباء، حيث ان أهل المريض كانوا متعاونين جدا مع الأطباء ومقدرين مجهوداتهم.
وطالب العقبي، بتحري الحقيقه في اي اخبار او فيديوهات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن تلك الأخبار الكاذبة تعود بالسلب وليس الإيجاب على العاملين بالمستشفي من اطباء وتمريض.