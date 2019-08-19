أخبار مصر | حقيقة الفيديو المتداول عن تقصير الأطباء مع مريض وانقطاع الكهرباء بمستشفى الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة الفيديو المتداول عن تقصير الأطباء مع مريض وانقطاع الكهرباء بمستشفى الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الدكتور محمد العقبي، نائب مدير مستشفى الأقصر الدولي، حقيقة الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي ادعي خلاله شاب بتقصير أطباء المستشفى في علاج مريض وتركه دون عناية أكتر من ٥ ساعات في ظل انقطاع الكهرباء.

وقال "العقبي"، ان إدارة المستشفى قامت بمراجعة كاميرات المراقبة بعد انتشار الفيديو للوقوف على حقيقية الواقعة الأمر الذي كشف عن مفاجآت، حيث أوضحت الكاميرات أن بطل الفيديو الذي ظهر مع المريض في المقطع متهما إدارة المستشفى بالتقصير لم يكن موجود مع المريض منذ لحظة وصوله، ولم يكن شاهدا على ما تم من إجراءات اتخذها الأطباء مع المريض فور وصوله، بل ظهر الشاب في كاميرات الفيديو بعد انتهاء المريض من إجراء الأشعة أي في آخر نصف ساعة ولم يكو شاهدا على اي تقصير أو انجاز.