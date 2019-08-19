أخبار مصر | بيان بحالة الطقس غدا.. والأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث صباحا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان بحالة الطقس غدا.. والأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث صباحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.