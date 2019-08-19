أخبار مصر | "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 69 ألف مصري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 69 ألف مصري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الإثنين، 69005 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 64321 حالات مرضية بمكة المكرمة، و4684 حالة في المدينة المنورة، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميًا للتأكد من إستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 235 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 156 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 79 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف " قنديل" أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 260 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "قنديل" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

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وفى ذات السياق تفقد الدكتور عمرو قنديل، مساء أمس، سير العمل بعدد من العيادات للتأكد من إستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ولفت" قنديل" إلي أنه تم خلال المرور مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات، مشيدا بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات، مؤكدا توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، وموضحا ان جميع العيادات تعمل على مدار ال 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

كما إستمع " قنديل" إلى آراء المترددين علي العيادات لمعرفة رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث اشادوا بالخدمات الصحية التى تقدمها لهم البعثة الطبية.