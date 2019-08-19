شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جنوب إفريقيا يزور مزارع المانجو لبحث قواعد التصدير من مصر لأول مرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ وفد حكومي من سلطات الحجر الزراعي بدولة جنوب إفريقيا DAFF زيارة رسمية إلي مصر للاطلاع على نظام إنتاج وتعبئة المانجو والإجراءات الحجرية عند التصدير، ضمن برنامج لزيادة التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي والصحة النباتية، وشملت الزيارة عددا من مزارع المانجو المصرية بإحدى المحافظات للاطلاع على تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والإنتاج وجني المحصول حتي التصدير.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري في تصريحات صحفية الاثنين، إن وفد جنوب إفريقيا يدرس الخطوة النهائية الخاصة باستيراد المانجو من مصر لأول مرة تمهيدا لفتح السوق الجنوب إفريقية أمام صادرات مصر من المانجو والتي بلغت حوالي 14 ألف طن حتي الآن، موضحا أن الحجر الزراعي المصري يهدف إلي زيادة صادرات المانجو عالميا بالتوسع في فتح مزيد من الأسواق العالمية في إطار التزامنا بالمعايير الدولية بالصحة النباتية.

وأضاف «العطار» أن الزيارة تستهدف أيضا التوافق بين مصر وجنوب إفريقيا فيما يتعلق بالاشتراطات الحجرية الجنوب إفريقية والتي أبرزها معاملة المانجو بالبخار الساخن قبل التصدير، والتصدير من مزارع ومحطات تعبئة مسجلة بواسطة الحجر الزراعي المصري.

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وأوضح العطار أن الوفد يضم كوادر من إدارة الحجر الزراعى من دولة جنوب إفريقيا، متخصصين في الصحة النباتية، وسيتم بحث وتحديد القواعد الخاصة بتصدير المانجو المصرية بين الجانبين سواء من خلال توافر معايير الصحة النباتية، أو من خلال قيام الوفد الزراعي بجنوب إفريقيا بزيارة ميدانية لأهم مناطق زراعة المانجو، تمهيدا للاتفاق على قواعد تصدير المانجو إليها. وفتح تصدير المانجو إليها لأول مرة.

وأكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن العلاقات التجارية الزراعية بين مصر وجنوب إفريقيا تشهد طفرة حالية حيث نجح الحجر الزراعي المصري بالفعل في نفاذ الموالح والعنب والبصل والثوم والفراولة الي جنوب إفريقيا بالإضافة إلى الجهود المبذولة حاليا لإنهاء ملف فتح السوق الجنوب إفريقية أمام المانجو المصرية خلال الموسم التصديري الحالي للمانجو.

وعرضت مصر على وفد جنوب إفريقيا الملف الفني لتصدير المانجو إلى الخارج ضمن منظومة الصادرات المصرية المعنية بقواعد تصدير المانجو، وفقا لمعايير الصحة النباتية والبروتوكولات الموقعة مع مختلف الدول المستوردة للمانجو المصرية.

ويتضن الملف الذي أعده الحجر الزراعي المصري قائمة بالأصناف وخصائص المحصول النباتية الموجودة في البيئة المصرية والميزة النسبية لمنتجات المانجو من ناحية خلوها من الآفات التي تمنع تصديرها إلى الخارج وفقا للمعايير الدولية المعنية بهذا الشأن، وذلك تمهيدا للبدء في تصدير المانجو المصرية إلى جنوب إفريقيا عقب الاتفاق على قواعد التصدير بين البلدين.

وفد من الحجر الزراعي في جنوب أفريقيا في زيارة لمصر يتفقد مزارع المانجو