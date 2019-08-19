شكرا لقرائتكم خبر عن نافورة ساحة العلم بطور سيناء تتحول لمستنقع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت نافورة ساحة العلم بمحافظة جنوب سيناء لمستتقع ملىء بالطحالب وزجاجات المياه الفارغة والقمامة، رغم إقبال المواطنين على الساحة والجلوس بها خلال أشهر الصيف.

كانت المحافظة قد أنشئت من قبل ثلاث ساحات، بناء على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لكى تكون متنفسا للمواطنين، وقد نالت بالفعل إعجاب وإقبال المواطنين، ولكن بعد مرور عامين على افتتاحها بدأ الإهمال يدق فيها.

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من جانبه، انتقد النائب غريب حسان، عضو مجلس الشعب عن دائرة طور سيناء، الحالة التي وصلت لها مدينة طور سيناء من تردٍّ وإهمال، مطالباً بالتحقيق في تلك الوقائع. كما طالب المواطنون المجلس بتنظيف النافورة التي انبعثت منها روائح كريهة.

وقالت آية عادل إن الساحة متنفس للمواطنين ولابد من تشغيل النافورة والمحافظة على نظافتها بشكل دائم، علاوة على أنه لابد من فتح دورات المياه للمواطنين، خاصة أن الساحة معظم الذين يقصدونها معهم أطفال ويجلسون فيها ساعات طويلة والأطفال تحتاج بالطبع لدورات المياه.

وقد أصدر مجلس مدينة طور سيناء بيانًا ردًّا على الانتقادات التي وجهها النائب غريب حسان، نائب دائرة طور سيناء، بخطة المشروعات التى سوف تطرح خلال الأيام المقبلة.

نافورة ساحة العلم بطور سيناء