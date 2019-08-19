شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تنذر بسبب «رشق القطارات بالحجارة»: «لن يتوقف في المحطة أو محيطها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين بـ«المساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية».

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن «مرفق السكك الحديدية مملوك لكافة المواطنين ويخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات، والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية المالية للسكك الحديدية، ما يشكل عبئًا على تلك الميزانية، التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، بالإضافة إلى استكمال المشروعات والتعاقدات الضخمة والخاصة بالعربات والجرارات الجديدة، التي تم التعاقد عليها، والتي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية».

وأشار البيان إلى أن «الوزارة تنذر بعدم وقوف القطار، الذي يتم رشقه بالحجارة في المحطة التي يتم رشق القطار في محيطها»، مهيبة المواطنين بالتعاون معها في إيقاف هذه الظاهرة، التي تسبب في إضرار للركاب وسائقي القطارات وإضرار الجرارات وعربات القطارات.