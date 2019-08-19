شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 50 منحة دراسات عليا مدفوعة التكاليف لمعلمي رياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، عن توفير 50 منحة دراسية للحصول على الدبلومة المهنية في رياض الأطفال من الجامعة العربية المفتوحة لمعلمات وموجهات رياض الأطفال.

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وقال الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، في تصريح اليوم، إن الوزارة حريصة على رفع كفاءة ومكانة المعلمين واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل للمستقبل من أجل الارتقاء بالمستوى المهارى والمهني لأعضاء الهيئة التدريسية.. مؤكدا أن هناك جهدا مبذولا من قبل الوزارة لتدريب المعلمين على أعلى مستوى نتيجة خطة متكاملة تسير على خطاها الوزارة.

وتأتي هذه المنحة في إطار التعاون مع الجامعات المصرية، ووفقًا للاتفاقية الموقعة مع الجامعة العربية المفتوحة برئاسة الدكتور عبدالحي عبيد رئيس الجامعة، ومنظمة اليونيسيف بالقاهرة. كما يأتي هذا البروتوكول ضمن سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي انتهجتها للإصلاح الإداري والأكاديمي، وربطها لحل المشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية، وإحدى أدوات خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من قوتها البشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في المؤسسات التعليمية، وتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030.