شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادًا للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد بمختلف مراحله التعليمية، في 21 سبتمبر المقبل بجميع المراكز والمدن والقرى، ومراجعة خطة إنشاء المدارس الجديدة في نطاق كل محافظة لاستيعاب الكثافات الطلابية في كل المراحل التعليمية.

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وقال «شعراوى»، الإثنين، إنه يتم التواصل يومياً مع المحافظات لمتابعة ما تم إنجازه في صيانة المدارس والفصول الدراسية وإزالة جميع الاشغالات والمخلفات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حرصاً على سلامة الطلاب، ورصف الطرق المؤدية إلى المدارس حتى يتمكن التلاميذ من الوصول لمدارسهم في سهولة ويسر.

وأشار الوزير إلى التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات والأبنية التعليمية والوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء لتوصيل المرافق للمدارس الجديدة والتأكد من جاهزية المرافق في المدارس القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول في العام الدراسى الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم كأحد العناصر الأساسية التي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات كل الترتيبات والاستعدادات والانتهاء من كل الملاحظات والأعمال قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ ورفع تقارير يومية عن موقف الأعمال الجارى تنفيذها والمعوقات التي قد تواجه المنظومة التعليمية لسرعة حلها مع كافة الجهات المعنية.