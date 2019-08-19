الزراعة تكشف إجراءات تصدير المانجو إلى جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، أن الحجر استقبل وفدًا حكوميًا من جنوب أفريقيا "DAFF" للاطلاع على نظام إنتاج وتعبئة المانجو والإجراءات الحجرية عند التصدير، مشيرًا إلى أن الوفد يدرس الخطوة النهائية الخاصة باستيراد المانجو من مصر.

وأضاف العطار، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنها المرة الأولى التي تفتح جنوب أفريقيا أسواقها أمام صادرات مصر من المانجو والتي بلغت حوالي 14000 طن، لافتا إلى تخطيط الإدارة المركزية للحجر لزيادة صادرات المانجو عالميا بالتوسع في فتح مزيد من الأسواق العالمية.

ونوه رئيس الحجر الزراعي، إلى أن وزارة الزراعة تعمل التزامًا بالمعايير الدولية والصحة النباتية والتوافق مع الاشتراطات الحجرية الجنوب أفريقية والتي أبرزها معاملة المانجو بالبخار الساخن قبل التصدير والتصدير من مزارع ومحطات تعبئة مسجلة بواسطة الحجر الزراعي المصري.

يشار إلى أن العلاقات التجارية الزراعية بين مصر وجنوب أفريقيا تشهد طفرة حالية ونجح الحجر الزراعي المصري بالفعل في تصدير الموالح والعنب والبصل والثوم والفراولة إليها.​