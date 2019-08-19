التموين تعلن ارتفاع المحلات المشاركة في الأوكازيون إلى 2620

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي ارتفع إلى 2620 محلا، منها 2452 "قطاع خاص" و119 محلًا قطاع أعمال و13 محلا تعاونيا و36 محلا استثماريا.

وأضاف حسام الدين، لمصراوي، الاثنين، أن هذه المحلات تقدم تخفيضات في أسعار السلع على الملابس؛ لتشجيع المواطنين والحصول على سلع بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل الأوكازيون.

يأتى ذلك في الوقت الذي أعد فيه قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين نشرة توعية حول الأوكازيون الصيفي وإرسالها إلى مديريات التموين بشأن توعية المستهلك لعدم خداعه خلال شرائه في فترة الأوكازيون وهي معرفة السلع قبل وبعد الأوكازيون مع ضرورة حصوله على فاتورة تؤكد ذلك وحتى تمكنه في استبدال السلع خلال الفترة التي يحددها القانون، وكذلك التأكد من جودة نسيج المنتج وثبات الألوان، وكذلك عمل جولة على المحلات قبل الشراء لاختيار افضل العروض، وكذلك اختبار المنتج من جميع الجوانب.​