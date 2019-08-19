محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: بدأت صباح الاثنين، فعاليات اللقاء المفتوح بين قيادات الأزهر الشريف، والطلاب الجدد والقدامى بالجامعة، بكلية التربية بنين بفرع مدينة نصر. وبدأت فعاليات اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم. ويحضر اللقاء، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ونائبيه لشئون الدراسات العليا والبحوث والتعليم والطلاب. ومن المقرر أن يتعرف قيادات الأزهر على مقترحات الطلاب والطالبات لتطوير العملية التعليمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​بدء فعاليات اللقاء المفتوح بين الطلاب وقيادات الأزهر بعزف السلام الجمهوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.