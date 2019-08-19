"المجتمعات العمرانية" تخصص 3 قطع أراضٍ لمستشفيات بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 2454 متر بمركز خدمات الحي الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنشاط طبي، وباشتراطات بنائية 40% نسبة بنائية وارتفاع "أرضي و3 أدوار متكررة، لصالح شركة مستشفى الغندور، لإقامة مستشفى.

وأعلن وزير الإسكان، في بيان اليوم، الموافقة أيضًا على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (127) بتاريخ 12/5/2019 الصادر بخصوص تخصيص قطعة الأرض رقم (30) بنشاط طبي بمساحة 3150م2 بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بمدينة الشروق لصالح (مؤسسة العزيمة لدعم مرضى السرطان) لإقامة مركز طبى لمرضى السرطان ليصبح التخصيص بقطعة الأرض رقم (3) بمركز خدمات التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط مستشفى بمساحة 5363.18 م2، على أن يتم الالتزام بنفس الشروط والضوابط الصادر بها قرار مجلس الإدارة المذكور.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمنطقة امتداد حى النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 115 فدان، لاقامة مشروع (عمرانى متكامل)، لصالح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، وكذا تخصيص قطعة الأرض رقم (31) بالمنطقة الإقليمية بمساحة (128630م2) حوالي 30.62 فدان، بمدينة أسيوط الجديدة، لصالح شركة مبانى للاستثمار العقاري، لإقامة نشاط عمراني متكامل.

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وأوضح وزير الإسكان أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص 4 قطع أراضٍ (أرقام: 1/15 – 2/15 – 3/15 -4/15) لإقامة نشاط (تجاري – إداري – سكني) بإجمالي مساحة 14452.08 م2 (والعبرة على ما يتم تسليمه على الطبيعة) بالمنطقة mc1 بمركز المدينة، مرحلة أولى بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة جولدن للتطوير العقاري والمقاولات، وكذا تخصيص قطعة الأرض رقم (99) بمساحة (1680م2) بنشاط (سكنى تجارى إدارى) شرق دار مصر، بمدينة الشروق لصالح شركة البياض للاستثمار العقارى، بنظام البيع.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 1580م2 بالمنطقة الكائنة جنوب الطريق الساحلي بمركز الخدمات الكائن بجوار مشروع سكن مصر والإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة لصالح بنك مصر، لإنشاء وحدة مصرفية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 11 فدانا بمركز مدينة العاشر من رمضان مرحلة ثالثة، لإقامة مجمع محاكم للهيئة القضائية بمحافظة الشرقية، يضم محاكم الاستئناف بالمحافظة والمحاكم الابتدائية والجزئية والنيابات العامة الكلية والجزئية وقضاء مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والإدارات التابعة لها والجهات المعاونة لوزارة العدل بالمحافظة.

وأشار السباعي، إلى الموافقة على تعديل الموقع المخصص لوزارة الإنتاج الحربي بنظام نقل الأصول بموجب قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 120 بتاريخ 15/7/2018، و127 بتاريخ 12/5/2019، لإقامة معرض لمنتجات الإنتاج الحربي بمدينة 6 أكتوبر، ليصبح بقطعة الأرض بمساحة 15 فداناً الواقعة شمال طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بدلاً من قطعة الأرض بمساحة 15 فداناً بجوار محطة المعالجة شمال طريق الواحات بمدينة 6 اكتوبر، مع الإلتزام بالأنشطة والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلستها رقم 127، وفي جميع الأحوال تطبق القواعد المتبعة في هذا الشأن، وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 53 بتاريخ 5/7/2011.