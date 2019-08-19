متوفى و12 مصابا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي.

تلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي الغربي بوقوع حادث ووجود ضحايا.

المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه مدينة 6 أكتوبر ، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

تنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة إسعاف الطريق، في الوقت الذي وجه اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة برفع السيارة وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.