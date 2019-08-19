أخبار مصر | سفير مصر ببرلين يؤكد ازدهار العلاقات مع ألمانيا بكافة المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر ببرلين يؤكد ازدهار العلاقات مع ألمانيا بكافة المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر ببرلين على ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية في السنوات الأخيرة من ازدهار فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتعليمية والسياحية بما فى ذلك تعزيز الشركات الألمانية تواجدها فى مصر خاصة شركات بوش ومرسيدس وسيمنس، وإنشاء مصانع إنتاج ومراكز تدريب وتكنولوجيا تابعة لها لتخريج كفاءات فنية متخصصة، فضلا عن إنشاء الجامعة الألمانية الجديدة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية.

كما أكد عبد العاطى - خلال لقائه مع عدد من الطلاب الدارسين للماجيستير والدكتوراه بجامعة برلين التقنية والمبتعثين من فرع الجامعة بمصر في عدد من التخصصات الهامة تشمل مجالات التنمية العمرانية وهندسة الطاقة وهندسة المياه - أهمية تعظيم الاستفادة من دراساتهم الأكاديمية والعلمية المتخصصة للتحصيل والمثابرة تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم والمساهمة فى عملية التحديث الجارية بمصر والمشروعات العملاقة فى مجال البنية التحتية والبناء والرقمنة والاتصالات وتلك المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة ونقل خبراتهم العلمية.

بدورهم، أكد الطلاب تطلعهم للعودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء منحهم الدراسية لنقل الخبرات التي تعلموها إلى الوطن الأم.