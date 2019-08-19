أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: اليوم تفويج 1015 حاجا من مكة للمدينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: اليوم تفويج 1015 حاجا من مكة للمدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم سيشهد تفويج 1015 حاجا من مكة إلى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.

هذا وجديرا بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الإستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.