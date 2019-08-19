أخبار مصر | جولة تفقدية لرئيس بعثة الحج بالتضامن لمتابعة حجاج الجمعيات الأهلية

قام أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، اليوم بزيارات تفقدية لضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية بالفنادق بالأراضي المقدسة؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من توافر الخدمات لهم.

حيث تبادل عبد الموجود الحديث مع الحجيج للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وعدم وجود أى مشاكل وانتظام عمليات التفويج إلى أرض الوطن أو للمدينة المنورة.

هذا وقد صرح عبد الموجود أن الغد الثلاثاء ٢٠ أغسطس سيشهد تفويج ١٣٣٨ حاجا من مطارى المدينة وجدة إلى القاهرة، حيث ستفوج المدينة ٨٢٤ حاجا إلى أرض الوطن بينما سيتم تفويج ٥١٤ حاجا من مكة المكرمة إلى أرض الوطن كما سيتم تفويج ٨٥٨ حاجا من مكة المكرمة الى المدينة المنورة.

هذا ويتابع رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي الحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وان حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.

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هذا و تستمر بعثة حج التضامن الاجتماعي فى الاحتفال بحجيجها الذين أتم الله عليهم نعمته بالحج وشرفهم به، حيث أقامت البعثة عدد من الاحتفاليات لتوديع ضيوف الرحمن العائدين إلى أرض الوطن فأقامت بعثات محافظات الجيزة والدقهلية وبورسعيد والغربية والفيوم احتفاليات شهدها ورؤساء البعثات والمشرفين والحجيج ضيوف الرحمن وقد توجت هذه الاحتفالات بعدد من التورتات التى حملت اسم وزارة التضامن الاجتماعي ولوجو المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة للوزارة داعين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الحج وأن يمن عليهم بالمغفرة والرحمة.

وعلى الجانب الآخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي فى استكمال منظومة الخدمات والرعاية المقدمة لحجيج الجمعيات الأهلية، حيث صرحت ميرفت فهمى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس أنه تم استقبال حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة السويس و الذين عادوا إلى أرض الوطن بسلامة الله الأحد الماضى.

حيث كان فى استقبالهم بمطار القاهرة وفد من المديرية برئاسة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والتى قدمت للضيوف الرحمن التهنئة متمنية لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وقد تم توفير حافلات مكيفة لنقل الحجيج من المطار إلى السويس كما قام مشرفى الحج بالمديرية بمساعدة الحجيج فى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأضافت فهمي أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالسويس لهذا العام بلغ ٨٦ حاجاً وحاجة وانه تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم.