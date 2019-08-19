أخبار مصر | رئيس "السكة الحديد": 35% زيادة في إيرادات نقل البضائع.. الضغط على النقل بالحاويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "السكة الحديد": 35% زيادة في إيرادات نقل البضائع.. الضغط على النقل بالحاويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن قطاع نقل البضائع بالسكك الحديد شهد زيادة في ايراداته بنسبة 35% في العام 2018-2019 عن العام 2017-2018.

وأضاف "رسلان" في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن خطة نقل البضائع تستهدف الوصول لنقل 7 ملايين طن سنويا في عام 2019-2020، بينما تمكنت من نقل 5 مليون طن في العام 2018-2019.

وأوضح أن الهيئة تمتلك كل أنواع عربات نقل البضائع من سلع تموينية، ومهمات، ويشكل النقل بعربات الحاويات الاكثر ضغطا وطلبا من باقي الانواع.