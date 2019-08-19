أخبار مصر | بعد تكرار إلقاء الحجارة.. "النقل" تنذر بعدم توقف القطار في محطة محيط "الرشق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تكرار إلقاء الحجارة.. "النقل" تنذر بعدم توقف القطار في محطة محيط "الرشق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنذرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، بعدم وقوف القطار الذي يتم رشقه بالحجارة في المحطة المحيطة بالحادث، خاصة بعد تكرار هذه الظاهرة على خطوط الضواحي مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر.

وأضافت أن ذلك يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية المالية للسكك الحديدية مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية بالإضافة الى استكمال المشروعات الضخمة والتعاقدات الضخمة والخاصة بالعربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها.

وطالبت المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية، والتعاون معها لإيقاف هذه الظاهرة.