مصر | جريمة مروعة.. مقتل شاب بطلق خرطوش عقب خروجه من "فرح" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريمة مروعة.. مقتل شاب بطلق خرطوش عقب خروجه من "فرح" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم؛ لكشف ملابسات قتل شاب بطلق خرطوش بالرأس، وسرعة ضبط مرتكبي الجريمة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لشرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل.

وكشفت معاينة وتحريات رجال مباحث الجيزة إلى أنه نشب خلاف بين عدد من الأشخاص، بعد خروجهم من حفل زفاف بالمنطقة، تطور إلى مشاجرة أطلق خلالها أحد طرفيها طلق خرطوش أصاب شاب بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، فيما تعدي عليه بسلاح أبيض "كزلك"، على رأسه، وأسقطه قتيلا، وفروا هاربين.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

